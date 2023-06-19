Хабаровск начнет сотрудничать с китайским городом Цзямусы Фото: Администрация Хабаровска

Делегация из китайского Цзямусы прибыла в Хабаровск, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Ее возглавила заместитель мэра города госпожа Не Ин. Хабаровск на встрече представил вице-мэр Игорь Михайловский. В начале встречи он напомнил, что оба города долгие годы активно развивали сотрудничество во многих сферах: культура, спорт, образование, экология, здравоохранение, торговля, инвестиции и туризм.

«Даже в период пандемии эти связи не прерывались. Многие мероприятия в областях культуры и образования и перешли в онлайн-формат. Сегодня по-прежнему в приоритете дальнейшее развитие дружественных связей, гуманитарного и внешнеэкономического сотрудничества с городами КНР», - сказал Игорь Михайловский.

Представители двух городов обсудили реализацию проекта «Русские учителя за рубежом». Управление образования Цзямусы собирается организовать лекции в своих школах с привлечением хабаровских учителей. Также в планах обмен школьниками на время летних каникул.

Обмены коснутся не только сферы образования, но и культуры. Города планируют устроить гастроли театральных трупп, параллельные экскурсии и обмены музейными экспозициями. Уже в августе в Цзямусы состоится российско-китайский фестиваль.

В мэрии Хабаровска отметили, что сейчас решается вопрос о возобновлении перелетов между городами. Авиасообщение ранее было закрыто из-за пандемии, но сейчас, когда все ограничения сняты, рейсы могут снова запустить.

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