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НовостиОбщество19 июня 2023 3:08

Движение на трассе Палатка - Кулу - Нексикан перекрыли из-за осадков

Сильные дожди размыли дорожное полотно
Александра ЯВИЩЕНКО
Движение на трассе Палатка – Кулу – Нексикан перекрыли из-за осадков

Движение на трассе Палатка – Кулу – Нексикан перекрыли из-за осадков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Колыме перекрыли участок трассы Палатка - Кулу - Нексикан с 146 по 151 километр. Причиной стали сильные дожди, которые размыли часть дороги. Проезд по перекрытому участку будет ограничен 19 июня для всех видов транспорта.

«Рекомендуем водителям быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков, а также сигналов регулировщика», - прокомментировали в УГИБДД по Магаданской области.

Движение транспорта будет перекрыто до особого распоряжения. В региональном управлении ГИБДД проинформируют водителей о снятии ограничений.

Ранее стало известно расписание перекрытий дорог в Хабаровске на 2023 год в рамках ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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