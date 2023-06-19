Паслись на детской площадке: стадо буренок «оккупировало» двор в Комсомольске

Стадо коров распугало жителей района в Комсомольске
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Жительница Города юности поделилась с местными пабликами видео, снятым во дворе дома №35 на Гамарника. На кадрах - стадо коров, которые заполонили детскую площадку в районе Нового Ленина. Буренки объедают газоны и клумбы, не обращая внимания на прохожих.
«Коровы уже несколько лет здесь на самовыпасе. Раньше стадо было больше, был пастух и гонял их за гаражи ближе к дамбе. Сейчас коров мало, гуляют в основном на детских площадках, гадят на них же, объедают клумбы. От 37 дома по Гамарника я их отогнала, так они сделали круг почета по объездной дороге и пришли на площадку к дому 35», - пишет жительница Комсомольска.
Из-за такого соседства детская площадка во дворе опустела. Жильцы близлежащих дворов не знают, как бороться с незваными гостями.
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