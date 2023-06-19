В мэрии Хабаровска озвучили расписание выпускного вечера 23 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Хабаровска прошло аппаратное совещание, во время которого было озвучено расписание выпускного вечера. Мероприятия в честь окончания школы для старшеклассников пройдут 23 июня.

В этом году выпускной будет состоять из двух частей. Первая, торжественная часть пройдет с 21:00 до 22:30. Сразу после этого начнется развлекательная часть, которая продлится до трех утра 24 июня.

Напомним, 23 июня - единый день выпускного. Ранее стало известно, что в этом году мероприятия пройдут в «Платинум арене». Это будет традиционный вечер без приглашенных звезд из Москвы. Для выпускников выступят местные исполнители.

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