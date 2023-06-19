Урожай в опасности: Россельхознадзор проверил плодородность земель в Хабаровском крае

Снижение уровня калия в почве зафиксировали в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка в Бикинском районе. Они отобрали 10 проб почвы и направили их в лабораторию на проверку. Специалисты обнаружили нарушения в составе земли, которые могут плохо сказаться на ее плодородности.

«При анализе обнаружено, что уровень обменного калия в образцах снижен на 18,3 процента. Дефицит полезных веществ наблюдается на участке площадью 20 гектаров», - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Собственник земель получил предостережение о недопустимости обязательных требований. Он должен будет принять меры, чтобы показатели нормализовались. Если он не сделает этого в установленный срок, к нему применят меры наказания.

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