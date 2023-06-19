Аренда квартир подешевеет в три раза в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заключил соглашения с федеральными застройщиками во время Петербургского международного экономического форума. Также регион подал заявку в АО «ДОМ.РФ» на участие в программе льготной аренды жилья. Все это позволит заметно снизить цены на съем квартир.

Суть новой меры поддержки проста. Госкомпания будет выкупать новые квартиры у застройщиков, а после - сдавать их в аренду на льготных условиях. 30 процентов стоимости будет компенсировать государство и столько же - правительство Хабаровского края. Таким образом, арендатору нужно будет платить около трети от рыночной стоимости.

Регоператором в льготной программе выступит АО «ЗАСТРОЙЩИК.27». Всего в регионе в рамках проекта планируется построить 2,9 тысячи квартир.

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