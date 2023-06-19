Один в реке, другой в лесу: двоих мужчин ищут в Хабаровском крае

Двух мужчин ищут в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МЧС ведут поиск двоих мужчин, пропавших в Хабаровском крае. Один из них ушел в лес и потерялся недалеко от поселка Мухен в районе имени Лазо, другой упал с лодки в реку и исчез возле села Виноградовка в Хабаровском районе. Спасатели осматривают местность, но пока поиски не дали результатов.

Пошел пятый день, как сотрудники МЧС прочесывают лес в районе Мухена. 14 июня 75-летний житель поселка отправился за ягодами, но домой так и не пришел. В его поисках также участвуют кинологические расчеты, но даже собаки не могут выйти на след пенсионера. За пять дней специалисты осмотрели 22 километра дорог и 3,3 квадратных километра леса. Но мужчина будто испарился без следа.

Второй человек пропал в районе Виноградовки 18 июня. Последним его видел местный житель. Мужчина рассказал, что стал свидетелем несчастного случая. Он видел, как рыбак упал с лодки в воду на протоке Амура. Видимо, человека подхватило течением и утянуло на дно. Шесть водолазов прибыли на место ЧП, чтобы обследовать прибрежную зону и дно реки.

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