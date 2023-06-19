30-градусная жара ждет Хабаровск 20 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики обещают жаркую погоду в Хабаровске 20 июня. По прогнозам, во вторник осадки не ожидаются. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду.

Хабаровчане почувствуют жару уже к обеду. Температура днем поднимется до +30 градусов. Грядущая ночь также будет теплой. Синоптики обещают от +15 до +17 градусов.

Заметно потеплеет и в районах Хабаровского края. На юге и в центральной части региона воздух прогреется до +31, а на севере - до +29 градусов. 20 июня будет солнечно на территории всего края, без осадков и каких-либо погодных аномалий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.