30-градусная жара ждет Хабаровск 20 июня
Фото: Евгения ГУСЕВА
Синоптики обещают жаркую погоду в Хабаровске 20 июня. По прогнозам, во вторник осадки не ожидаются. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду.
Хабаровчане почувствуют жару уже к обеду. Температура днем поднимется до +30 градусов. Грядущая ночь также будет теплой. Синоптики обещают от +15 до +17 градусов.
Заметно потеплеет и в районах Хабаровского края. На юге и в центральной части региона воздух прогреется до +31, а на севере - до +29 градусов. 20 июня будет солнечно на территории всего края, без осадков и каких-либо погодных аномалий.
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