Больше 70 тысяч семей получают поддержку в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьям с детьми помогают в Хабаровском крае. Для них есть 17 мер поддержки. Ее от государства получают больше 70 тысяч семей. В этом году на нее выделили почти 12,5 миллиарда рублей.

- Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением социальной политики государства. Действующие меры направлены на улучшение демографической ситуации в регионе, повышение качества жизни семей с детьми, укрепление этого института. Край готов к внедрению новых способов поддержки. Совсем скоро на VIII Всероссийской демографической конференции эксперты как раз обсудят актуальные вопросы демографии и разработают новые решения по ее улучшению в ДФО, - рассказали в минсоцзащиты Хабаровского края.

А с 1 января по поручению губернатора размер пособия на ребенка из маткапитала проиндексирован на 5,5 процента. Благодаря этому сам маткапитал вырос на 15,5 тысячи рублей. Также проиндексирован прожиточный минимум. Остальные выплаты на детей пересчитаны автоматически. В итоге средний соцпакет на многодетную семью составляет 53 тысячи рублей.

Напомним, заявление на выплаты можно написать в соцзащите, МФЦ или на «Госуслугах».

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