Поколотил участкового и кается: мужчина напал на полицейского в Хабаровске

Мужчине вынесут приговор за нападение на сотрудника полиции в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

Необдуманный поступок может стоить свободы 41-летнему хабаровчанину. Мужчина перебрал с алкоголем и набросился с кулаками на полицейского. Теперь его могут отправить в колонию на срок до 10 лет.

По версии следствия, в апреле 2023 года участковый прибыл во двор дома по улице Казачья гора, где находился обвиняемый. Пьяный мужчина находился в общественном месте, поэтому полицейский сказал ему уйти домой и не нарушать порядок. Реакция на требование представителя власти оказалась неожиданной. Мужчина бросился в сторону участкового и без разбора начал бить его кулаками и ногами. К счастью, нападение обошлось без тяжелых травм.

На хабаровчанина завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей».

«Проведены следственные и процессуальные действия, которые позволили предъявить мужчине обвинение. Обвиняемый раскаялся в содеянном», - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Прокуратура утвердила обвинение и передала дело в суд для рассмотрения.

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