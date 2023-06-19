Акции в День памяти и скорби пройдут в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Хабаровска, как и всей страны, 22 июня отметят День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась война. Сейчас же в конце июня принято вспоминать о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В краевой столице также можно будет почтить память героев.

Так, в 20:30 22 июня на площади Славы состоится акция «Свеча памяти». Из свечей участники составят слово «Помним», а после возложат цветы к мемориалу погибших в годы войны.

- 22 июня 1941 года жизнь нашего народа разделилась на «до» и «после». Началась война, которая стала самой страшной в истории России. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить о подвигах наших героев. Ведь пока мы помним, все, кто погиб за мир и за жизни новых поколений, живы, - сказал депутат госдумы Максим Иванов.

А накануне на площади Славы состоится другое мероприятие - акция «Огненные картины войны». Жители города снова будут составлять композицию из свечей. На этот раз это будет фигура танка «Хабаровский комсомолец». Акция пройдет 21 июня: картину начнут выкладывать в 15:00, свечи зажгут в 22:00.

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