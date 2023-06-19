Система видеонаблюдения начала следить за лесными пожарами в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае заработал «Лесохранитель». Это система видеонаблюдения за лесными пожарами, которая может отследить до трех миллионов гектаров площади. Специалисты считают, что она поможет быстро находить и тушить возгорания, тем самым снизив ущерб.

Система не только находит пожар, но и определяет его координаты. Потом передает эти данные специалистам, рассчитывает маршрут до очага и контролирует тушение. Вся информация поступает в диспетчерский центр Дальневосточной авиабазы охраны лесов.

- Сегодня к системе уже подключены 30 камер, 26 из которых мы приобрели за счет средств президентской единой субсидии. Камеры кругового обзора установлены на вышках сотовой связи. Поэтому большинство устройств сосредоточены в пределах автотрассы Хабаровск - Комсомольск и дороги до Владивостока. Это антропогенно загруженные районы, где лесные пожары в основном происходят по вине человека, - рассказал замминистра лесного хозяйства и лесопереработки края Константин Кузнецов.

И хоть режим ЧС в лесах края отменили, сотрудники ведомств просят не забывать о правилах безопасности. Нарушителям придется заплатить большой штраф.

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