Мемориальную доску в память о погибших на СВО открыли в ЕАО Фото: администрация Ленинского района

В селе Кукелево Еврейской автономной области открыли парту памяти и мемориальную доску местным жителям, которые погибли на спецоперации. На мероприятии, которое прошло в местной школе, собрались друзья, родственники и сослуживцы мужчин.

Комплекс посвятили троим мужчинам. Дмитрий Павлов, рядовой гвардии, пулеметчик мотострелкового отделения Бикина, погиб 26 октября прошлого года. Посмертно его наградили орденом Мужества и медалью «За боевое отличие».

Старший сержант, начальник радиолокационной станции взвода Александр Раменский погиб 5 ноября прошлого года. Его также посмертно наградили орденом Мужества и присвоили звание ветерана военной службы.

Илья Жиронкин - доброволец. Его не стало 6 марта этого года, он погиб при штурме Артемовска. Награжден благодарностью главы ЛНР, медалью за отвагу посмертно.

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