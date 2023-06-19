Благоустроить свои дворы по нескольким программам могут жители Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук накануне съездил в некоторые районы города, где идет ремонт по программе «1000 дворов». Это улицы Семашко, 14, 16 и Воровского, 36, 37. На деньги, которые город получил в этом году, получится преобразить большой двор только частично: 7,5 миллиона рублей для такой территории недостаточно. Поэтому нужно решить, что сделать, чтобы двор стал более презентабельным.

- У жителей города есть возможность обустроить свои дворы по нескольким программам - это и муниципальные гранты, и создание территориального общественного самоуправления, и программа «1000 дворов». Сегодня я дал поручение проработать на перспективу 2024-2025 годов обновление территории по улице Семашко в рамках перечисленных программ. Такой опыт уже наработан - в городе много дворов, благоустроенных таким образом, - сказал глава города.

Местные жители отметили, что очень рады преображению двора. Они понадеялись, что он сможет преобразиться до конца - даже если не в этом году.

По программе «1000 дворов» в этом году в Хабаровске преобразятся 32 территории.

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