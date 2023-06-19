Фестиваль уличной культуры пройдет в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

24 июня Хабаровск отметит День молодежи. Власти города придумали интересную программу для жителей и гостей краевой столицы. Хабаровск стал единственным среди других регионов, где пройдет Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная Классика». Он начнется в 10 часов утра и продлится до 10 часов вечера.

- В Хабаровск съедутся спортсмены со всего Дальнего Востока на соревнования и показательные выступления по различным направлениям уличной культуры и спорта: роллер-спорт, кикскутер, ВМХ, скейтбординг, дрифт, брейкинг, панна-футбол, футбольный фристайл, картинг, стрит басктебол, - рассказали организаторы фестиваля уличной культуры.

Все условия можно посмотреть в Telegram-канале @extremekhv_27. Вход на мероприятие по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте «День молодежи 2023».

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