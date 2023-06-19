Токарь без станка: житель Хабаровска купил дорогое оборудование и не дождался доставки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске полиция разбирается в новом деле о мошенничестве. Несколько дней назад хабаровчанин попался в ловушку мнимых продавцов и лишился 64 тысяч рублей. Схема преступников оказалась до боли проста, только вот не ожидал хабаровчанин, что обмануть могут даже на продаже токарного станка.

- Обратился заявитель 1979 года рождения, он работает механиков в коммерческой компании. На сайте Простанки.ком нашел объявление о продаже токарного станка, позвонил и договорился о приобретении станка. Перевел на киви кошелек, привязанный к номеру телефона, который зарегистрирован в Ярославской области, это выяснили сотрудники полиции, - рассказал редакции «КП» - Хабаровск» Артем Поляков, заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по городу Хабаровску.

Разумеется, в назначенное время никакого станка мужчина не получил, и тогда он понял, что его просто-напросто наглым образом обманули, и он попался в сети мошенников. Он, конечно, попытался дозвониться продавцу, но телефон был уже недоступен. Хабаровчанин пошел в полицию, токарный станок – вещь не из дешевых, 64 тысячи рублей стоит.

По факту случившегося завели уголовное дело о мошенничестве. Тому, кто проворачивает подобные преступные схемы, может грозить реальный срок - до пяти лет лишения свободы.

К сожалению, в последнее время на сайтах объявлений часто стали орудовать мошенники, каждый раз они выдумывают все новые и изощренные способы обмануть доверчивых людей. Поэтому полиция призывает жителей города ни в коем случае не переводить деньги незнакомым людям, особенно вперед, как оплату товаров. Велика вероятность, что купленное никогда уже до адресата не дойдет.

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