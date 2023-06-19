Нормы путины определили в Хабаровском крае на 2023 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росрыболовсвство определило нормы путины 2023 года в Хабаровском крае. Совсем скоро в северных районах можно будет ловить лосося. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб рассказала, как будет организована рыбалка.

- Определить сроки начала и запрета осуществления промышленного рыболовства, традиционного рыболовства, организации любительского рыболовства тихоокеанских лососей и гольцов в Северо-Охотоморской подзоне в 2023 году: срок начала с 00:00 часов 1 июля 202З, срок запрета с 00:00 часов 15 октября 2023, – говорится в документе.

Также специалисты решили, что в это время будут действовать проходные периоды. На реке Охота рыбу свободно пропускать на нерестилища планируют по понедельникам и вторникам, на реке Кухтуй – со среды по пятницу. На остальном побережье Охотского моря эти периоды будут действовать по ночам - с 23 до шести часов утра, а также каждый четверг. В это время рыбалка запрещена.

Всего рыбаки смогут поймать 22 тысячи тонн рыбы за путину-2023: 8 300 тонн горбуши, 10 тысяч тонн кеты, 1 200 тысячи тонн кижуча, 500 тонн нерки и две тысячи тонн гольцов.

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