Женщину сбили на переходе в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП. На улице Орехова около дома №47 сбили 46-летнюю женщину.

В ГИБДД Комсомольска-на-Амуре рассказали, что авария произошла на пешеходном переходе днем 19 июня. Женщина шла по разрешенной разметке слева направо по ходу движения автомобилей, когда на нее налетела машина.

- В 13:35 72-летний водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Женщина получила травму – ушиб ноги.

Полиция напоминает о правилах дорожного движения: подъезжая к переходу нужно снизить скорость. Если перед разметкой остановился другой автомобиль, движение можно продолжить только тогда, когда водитель убедится, что на переходе нет людей. И конечно, нужно уступать дорогу пешеходам. Внимательней нужно быть и тем, кто передвигается «на своих двоих».

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