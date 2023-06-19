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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:46

Больше пяти миллионов рублей перевела «работодателю» жительница ЕАО

Она хотела заработать на инвестициях
Василина ВАСИЛЬЕВА
Больше пяти миллионов рублей перевела «работодателю» жительница ЕАО

Больше пяти миллионов рублей перевела «работодателю» жительница ЕАО

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Смидовического района ЕАО потеряла несколько миллионов рублей, желая заработать. Она поверила мошенникам и перевела им приличную сумму.

В полиции рассказали, что 49-летней сельчанке в конце апреля позвонил мужчина и предложил заработать на инвестициях. Деньги никому не лишние, и она согласилась. Отправила паспортные данные и номер банковской карты – думала, что это нужно для работы. Потом поделилась и адресом электронной почты.

- Злоумышленник зарегистрировал женщину на какой-то платформе и скинул ссылку, по которой предложил пройти и зарегистрироваться. С помощью скачанного мобильного приложения пострадавшая перевела первые девять тысяч, а затем в течение двух с половиной месяцев переводила различные суммы на указанные счета и номера телефонов. Деньги брала в различных банках, оформляя кредит на свое имя и на имя супруга. Мошенники звонили каждый день, консультировали о выгодных предложениях на платформе и обещали вскоре хороший доход. Все время говорили: «Ждите, ваши деньги пока вывести нельзя, поскольку личный счет в работе», - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Только спустя время женщина поняла: она попалась на удочку мошенникам. К этому моменту она успела перевести им почти 5,2 миллиона рублей. Заведено уголовное дело.

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