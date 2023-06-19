Больше пяти миллионов рублей перевела «работодателю» жительница ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Смидовического района ЕАО потеряла несколько миллионов рублей, желая заработать. Она поверила мошенникам и перевела им приличную сумму.

В полиции рассказали, что 49-летней сельчанке в конце апреля позвонил мужчина и предложил заработать на инвестициях. Деньги никому не лишние, и она согласилась. Отправила паспортные данные и номер банковской карты – думала, что это нужно для работы. Потом поделилась и адресом электронной почты.

- Злоумышленник зарегистрировал женщину на какой-то платформе и скинул ссылку, по которой предложил пройти и зарегистрироваться. С помощью скачанного мобильного приложения пострадавшая перевела первые девять тысяч, а затем в течение двух с половиной месяцев переводила различные суммы на указанные счета и номера телефонов. Деньги брала в различных банках, оформляя кредит на свое имя и на имя супруга. Мошенники звонили каждый день, консультировали о выгодных предложениях на платформе и обещали вскоре хороший доход. Все время говорили: «Ждите, ваши деньги пока вывести нельзя, поскольку личный счет в работе», - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Только спустя время женщина поняла: она попалась на удочку мошенникам. К этому моменту она успела перевести им почти 5,2 миллиона рублей. Заведено уголовное дело.

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