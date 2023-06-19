Превышение химических элементов нашли в реке Амур в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

В реке Амур в Николаевске-на-Амуре нашли превышение норм по нескольким показателям. Воду проверили специалисты лаборатории эколого-аналитического контроля района. Исследования провели по проекту «Изучение состояния качества водных объектов на территории Николаевского района». Он нужен, чтобы обеспечить экологическую безопасность и не допустить ситуаций, которые могут повлиять на состояние природы и качество питьевой воды.

- По данным, полученным от АНО «ЛЭАК», по результатам проведения химических анализов воды реки Амур от 13 июня выше Николаевска-на-Амуре, зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного значения, – рассказали в администрации города.

Нормы превышены по показателям в воде свинца, цинка, меди, никеля и фенолов. Высоких и предельно высоких показателей загрязнения в реке не обнаружили.

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