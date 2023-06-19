Улицы Ким Ю Чена и Гамарника перекроют в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровске начинаются очередные этапы ремонта дорог. Об этом сообщает СП «Хабаровские тепловые сети». Специалисты говорят, что работы идут с опережением графика.
Так, со вторника 20 июня начинается окончательный этап реконструкции тепловой магистрали на улице Ким Ю Чена.
- Работы будут вестись на отрезке от улицы Московской до дома №79 по Ким Ю Чена. Движение транспорта на этом участке приостановят, - рассказали в АО «ДГК».
В этот же день начнется второй этап ремонта на улице Гамарника. На отрезке между домами №58 и 62 энергетики поменяют сети. Пока идут работы, ездить по этой улице тоже будет невозможно.
Напомним, в Хабаровском крае практически закончился отопительный сезон, и энергетики начали подготовку к новому. В регионе идет ремонт оборудования и замена теплотрасс.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru