Оплатить путевки в детские лагеря помогут семьям мобилизованных из Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Семьи участников СВО смогут недорого отправить своих детей на отдых в оздоровительный лагерь. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял решение компенсировать им часть затрат на путевки. Сейчас в администрации готовят постановление.

- Многие ребята отправляются в летние оздоровительные лагеря, в том числе дети мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции. Семьям наших бойцов оказывают поддержку и правительство Хабаровского края, и муниципалитет. Я думаю, что такая денежная компенсация будет как нельзя кстати во время летнего сезона, – сказал Сергей Кравчук.

Получить компенсацию смогут семьи-граждане России, постоянно проживающие в Хабаровске, члены семей которых находятся на СВО – по мобилизации или добровольно. Получить помощь можно один раз в год. Она рассчитывается в 500 рублей за день нахождения ребенка в лагере. Общая сумма не может превысить 10 тысяч рублей. Также размер компенсации не может превышать фактические расходы родителя на покупку путевки.

Обратиться за поддержкой можно а районный отдел социальной работы с населением.

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