«Черного» риелтора осудят в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане прокуратура утвердила обвинение против 49-летнего мужчины. Под видом риелтора он обманывал местных жителей, теперь против него завели дело о мошенничестве.

В феврале он решил начать зарабатывать на аренде недвижимости. Правда, нечестным путем. Мужчина знал, какие квартиры в городе пустуют, и начал распоряжаться ими по-своему.

- Подыскав квартиросъемщицу по объявлению, предложил ей снимать комнату за 10 тысяч рублей в месяц. Женщина согласилась и арендовала жилье для содержания бездомных кошек, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Потом он придумал новую схему: через агентство недвижимости снял квартиру на сутки. Получив ключи, представился собственников и сдал жилье на месяц другому человеку, получив от него 17 тысяч рублей.

Дело направили в городской суд. Там нерадивому риелтору вынесут приговор.

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