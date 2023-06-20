Что произошло в ночь на 20 июня в Хабарвоске

Мужчину, спалившего будку с собакой, взяли под стражу в Хабаровске Фото: Предоставлено «Комсомолке»

48-летнего мужчину, обвиняемого в живодерстве, взяли под стражу в Хабаровске. Его обвиняют в поджоге будки, внутри которой находился пес по кличке Рыжий. Уличная собака была любимицей местных жителей. Ее убийство стало настоящей трагедией. Теперь люди хотят во что бы то ни стало наказать виновного.

В хабаровском зоосаде опровергли слухи о плохом состоянии белого медведя Алмаза. Животное чувствует себя хорошо. Ему налили воду в бассейне и теперь Алмаз большую часть времени проводит в воде, спасаясь от жары.

А вот другой медведь пугает жителей Магадана, разгуливая по улицам города. Жертвами нападения хищника стали три человека, которые сейчас находятся в больнице. Также в городе нашли растерзанный труп мужчины. Полиция не исключает, что он также стал жертвой бурого.

150 детей эвакуировали из хабаровского кинотеатра «Дружба». Причиной стал найденный подозрительный предмет, напоминающий гранату.

В Хабаровске подешевеет аренда квартир. Этому поспособствует новая льготная программа, которую будут финансировать из регионального и федерального бюджетов. Ожидается, что цена съема упадет в три раза.

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