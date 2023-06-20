Защитник прав КМНС примет участие в выборах мэра Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Общественник, защитник прав и свобод коренных малочисленных народов Леонид Сунгоркин собирается принять участие в выборах мэра Хабаровска, которые пройдут в сентябре 2023 года. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.

Чтобы зарегистрироваться как участник в выборах, Леонид Сунгоркин должен будет собрать подписи сторонников. Он верит в победу, несмотря на то, что многие относятся к его идее скептически. Блогер рассчитывает на поддержку представителей КМНС.

На посту мэра Леонид Сунгоркин планирует отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера и сосредоточиться на социальной политике.

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