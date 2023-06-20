Защитник прав КМНС примет участие в выборах мэра Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Общественник, защитник прав и свобод коренных малочисленных народов Леонид Сунгоркин собирается принять участие в выборах мэра Хабаровска, которые пройдут в сентябре 2023 года. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.
Чтобы зарегистрироваться как участник в выборах, Леонид Сунгоркин должен будет собрать подписи сторонников. Он верит в победу, несмотря на то, что многие относятся к его идее скептически. Блогер рассчитывает на поддержку представителей КМНС.
На посту мэра Леонид Сунгоркин планирует отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера и сосредоточиться на социальной политике.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru