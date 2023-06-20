Стендап-комик Евгений Чебатков выступит в Хабаровске Фото: chbtkv.com
Стендап-комик Евгений Чебатков выступит в Хабаровске с сольным концертом «Москитная сетка» 23 июня. Продажа билетов на мероприятие уже открыта. Стоимость составит от 1,7 до 4,2 тысячи рублей. Посетить выступление смогут зрители старше 16 лет.
Концерт Евгения Чебаткова в Хабаровске 23 июня пройдет во Дворце культуры профсоюзов на Льва Толстого, 22. Начало в 19:00. Выступление продлиться три часа.
Евгений Чебатков – казахстанский и российский комик, ведущий телешоу, участник проекта Stand Up на «ТНТ». «Москитная сетка» станет четвертым сольным проектом стендапера после концертов «Без панциря» в 2020 году, «Выходи из комнаты» в 2021-м и «Не оборачивайся» в 2023 году.
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