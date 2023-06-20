Спрос на автокаско вырос в Хабаровске Фото: Александр ГЛУЗ

Хабаровчане стали чаще выбирать автокаско для страхования своих автомобилей от кражи, грабежа, разбоя или угона. За первый квартал 2023 года количество договоров увеличилось в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го. Объем взносов превысил 235 миллионов рублей.

«Рост числа сделок объясняется повышенным интересом владельцев машин к программам мини-каско и продуктам с франшизами на фоне роста стоимости ремонта. Дополнительным стимулом к приобретению полисов стали опасения по поводу недостаточности страхового возмещения по ОСАГО в случае ДТП», – сказала замуправляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.

С 1 апреля 2023 года страховщики до заключения договора должны предоставить информационный документ, где будут указаны страховые риски, события, которые не являются страховым случаем. Также должен быть прописан порядок получения страховой выплаты, основания для возврата страховой премии и досудебного урегулировании спора.

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