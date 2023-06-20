Забрался в ловушку: щенок залез в бетонную плиту и застрял в ЕАО

Спасатели достали щенка из бетона в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жители одного из дворов Биробиджана услышали тихий писк, доносящийся со стороны контейнерной площадки. Оказалось, что маленький щенок залез в отверстие в бетонной плите, на которой стояли мусорные баки. Звереныш забрался в щель, а выбраться сам не смог. Он продолжал скулить, пока люди пытались достать малыша своими силами. Когда стало понятно, что самостоятельно справиться не получится, они вызвали МЧС.

Операция по спасению заняла несколько минут. Чтобы вызволить щенка, пришлось расширять дыру в бетоне. За работой спасателя наблюдали собравшиеся дети, которые очень переживали за судьбу малыша. К счастью, все закончилось благополучно. «Узника» достали невредимым. Сотрудник МЧС передал его ребятам, которые решили сделать совместное фото с вызволенным «пленником» на память.

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