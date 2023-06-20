Судебные приставы закрыли глэмпинг из-за нарушений в Хабаровском крае Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Судебные приставы Солнечного района закрыли глэмпинг за нарушение пожарной безопасности. Они также прекратили работу индивидуального предпринимателя, опечатав несколько построек.

На территории глэмпинга располагается шесть одноэтажных и две двухэтажные палатки, а также трехэтажный деревянный дом. Все постройки относятся к объектам высокого риска, но владелец не позаботился о безопасности гостей. В помещениях не было автоматической пожарной сигнализации, устройств для оповещения о пожаре. Кроме того, обнаружилось несоответствие эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности. Предприниматель знал о нарушениях, так как ранее на территории глэмпинга уже проводилась проверка. Он должен был устранить все недочеты, но не сделал этого.

Суд приостановил работу базы отдыха на 30 дней. Судебные приставы вместе с исполнителем сразу выехали на место, чтобы опечатать постройки. После постановления суда они будут каждый день контролировать, как предприниматель исполняет требования.

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