Контрактники прошли переподготовку на танках Т-72Б3 в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) по контракту закончили переподготовку боевыми стрельбами штатным снарядом из вооружения танков Т-72Б3. До этого они вспомнили теоретические основы и правила ведения огня.

- Применяя опыт СВО, танкисты стреляли по мишеням, имитирующим танки противника и легкобронированную технику с противотанковыми комплексами. Контрактники вели прицельную стрельбу из гладкоствольных пушек по движущимся целям с дистанции до трех километров, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Также в рамках переподготовки механики-водители отточили навыки и поупражнялись в управлении гусеничной техникой. Они прошли сложные маршруты по пересеченной местности.

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