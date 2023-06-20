Резаные раны и перелом носа: стали известны травмы пострадавших в аварии с автобусами и «Лексусом» в Хабаровске

Пострадали семеро человек, детей и подростков среди них нет Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске появились подробности тройного ДТП с автобусами и «Лексусом». Напомним, авария произошла утром, 20 июня, на проспекте 60-летия Октября. По уточненным данным, пострадали семеро человек. Детей и подростков среди них нет.

Около 8:40 утра автобус №56 Zhong Tong ехал с улицы Суворова в сторону Аэродромной. Около остановки «Циолковского» водитель, предварительно, решил проскочить на красный сигнал светофора. Судя по кадрам момента ДТП, автобус врезался в поворачивающий «Лексус» и продолжил движение.

На остановке автобус врезался в другой Zhong Tong маршрута 24. От удара у последнего выбило заднее стекло. У автобуса №56 смята передняя часть, семеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

- Во вторую краевую больницу попали три женщины с ушибами и ссадинами. Также в травмпункт обратилась 30-летняя хабаровчанка с резаными ранами правого бедра и локтя. В первую краевую попали трое мужчин: у одного перелом носа, у второго - данные неврологии. Третий ушел без осмотра, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

На момент аварии водитель автобуса №56 был трезв. По факту ДТП прокуратура проводит проверку.

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