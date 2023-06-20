Премии молодым ученым увеличатся в пять раз в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

С начала 2024 года в Хабаровском крае проиндексируют премии молодым ученым за достижения в области исследований и разработок. Получить вознаграждения смогут авторы лучших работ краевого конкурса. За первое место размер выплаты увеличится с 20 до 100 тысяч рублей, за второе - с 15 до 75 и за третье - с 10 до 50 тысяч.

«В регионе реализуется комплекс мер поддержки талантливой молодежи. Студенты и аспиранты получают гранты, премии, именные стипендии губернатора. Исследователям присуждаются почетные звания «Заслуженный деятель науки Хабаровского края», - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Цель регионального конкурса - повышение активности молодых исследователей и престижа научного труда, поддержка талантливых ученых и аспирантов. За все время в нем приняли участие больше двух тысяч человек. В 2023 году был зарегистрирован 141 научный проект, выбран 21 победитель.

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