Премии молодым ученым увеличатся в пять раз в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
С начала 2024 года в Хабаровском крае проиндексируют премии молодым ученым за достижения в области исследований и разработок. Получить вознаграждения смогут авторы лучших работ краевого конкурса. За первое место размер выплаты увеличится с 20 до 100 тысяч рублей, за второе - с 15 до 75 и за третье - с 10 до 50 тысяч.
«В регионе реализуется комплекс мер поддержки талантливой молодежи. Студенты и аспиранты получают гранты, премии, именные стипендии губернатора. Исследователям присуждаются почетные звания «Заслуженный деятель науки Хабаровского края», - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Цель регионального конкурса - повышение активности молодых исследователей и престижа научного труда, поддержка талантливых ученых и аспирантов. За все время в нем приняли участие больше двух тысяч человек. В 2023 году был зарегистрирован 141 научный проект, выбран 21 победитель.
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