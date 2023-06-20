Надбавку за сельский стаж получают больше 800 жителей ЕАО и Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Пенсионеры, которые живут в селе, имеют право на надбавку к пенсии по старости или инвалидности. Ее предоставляют тем, кто трудился в сельском хозяйстве минимум 30 лет, а сейчас не работает.

В этом году размер выплаты составляет 1 891 рубль. Сумма увеличивается на районный коэффициент там, где он применяется. Сегодня ее получают 823 пенсионера Хабаровского края и ЕАО.

- При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыболовстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов, - рассказали в отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Надбавка сохраняется и в том случае, сели пенсионер переезжает в город. Большинство получает ее без заявлений по документам, которые есть у специалистов. Если пенсионер считает, что имеет право на выплату, то может обратиться в клиентскую службу ОСФР. Сотрудникам нужно показать подтверждающие документы.

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