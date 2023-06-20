Жара уступит место дождю в Хабаровске 21 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало лета преподносит все больше сюрпризов. Едва солнце успело прогреть воздух, как жителям краевой столицы прогнозируют очередное похолодание. Погода в Хабаровске 21 июня будет не самой удачной для прогулок, особенно во второй половине дня.

В среду после обеда ожидается дождь. По прогнозу синоптиков, он будет недолгим, но сильным. Из-за осадков упадет температура воздуха. В среднем в городе похолодает на пять градусов. Днем столбик термометра покажет до +25, а ночью +15 градусов.

Сильные ветра обойдут Хабаровск стороной 21 июня. Средняя скорость воздушных потоков составит 6-11 метров в секунду. Ветер будет дуть с юго-востока.

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