Умные сервисы в многоквартирном доме: «Ростелеком» рассказал о предпочтениях жителей Хабаровского края

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» проанализировал, каким умным сервисам для многоквартирных домов отдают предпочтение жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Выводы сделаны на основе данных цифровой платформы «Ростелеком Ключ», которой пользуются более 6,5 тысячи дальневосточников.

В Хабаровске популярны умные домофоны, которые можно открывать со смартфона. Также в домах краевой столицы востребовано видеонаблюдение с возможностью просмотра видео в мобильном приложении. Чаще камеры устанавливают на первых этажах, в лифтах и по периметру здания.

Фото: «Ростелеком»

Олеся Соболева, жительница жилого комплекса «Нордик»:

«Мы недавно переехали, но уже успели оценить функциональность и полезность новых для нас сервисов. Видеонаблюдение помогло найти того, кто поцарапал нашу машину на парковке. Соседи с другого этажа отследили детей, которые разрисовали стены на их лестничной площадке, и юным художникам пришлось браться за тряпки. Когда звонят в домофон, я вижу в приложении, кто пришел, и могу поговорить с гостем. Если ребенок спит, а должна прийти бабушка, то формирую и отправляю ей временный код для входа в подъезд. Я довольна и, кстати, стоимость услуг очень приемлемая».

В Комсомольске-на-Амуре пользуются спросом умные шлагбаумы, которые открываются через мобильное приложение и автоматически пропускают машины экстренных служб.

Фото: «Ростелеком»

Наталья Киселева, председатель дома на бульваре Юности,14/4 в Комсомольске-на-Амуре:

«У нас большой дом, поэтому много машин. Когда отремонтировали дорогу, то во дворе начался коллапс - на парковку стали ставить автомобили с соседних домов. Сначала мы поставили обычный шлагбаум, но возникла проблема с заездом скорой и пожарных. Тогда «Ростелеком» придумал нам систему для беспрепятственного въезда автотранспорта спецслужб. Установили камеру, изображение с нее анализируется, и если подъезжает скорая или другая спецтехника, то шлагбаум открывается автоматически. Жильцов и надзорные органы решение полностью устроило».

Дополнительно шлагбаум на бульваре Юности,14/4 оснащен кнопкой вызова диспетчера. В случае отсутствия спецтранспорта в базе данных, машину отследят через камеры видеонаблюдения и откроют проезд. Диспетчеризация осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме.

Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Хабаровском крае застройщики и жильцы пока присматриваются к умным сервисам для многоквартирных домов. В других дальневосточных регионах ими пользуются активнее: например, а Амурской области к платформе «Ростелеком Ключ» подключены 43 дома, в Приморье - 33 дома. В этом году в Хабаровске появился спрос на услугу «Умные счетчики». Это автоматизированные приборы учета электроэнергии, воды, тепла и газа, которые самостоятельно передают в управляющую компанию данные об индивидуальном и общедомовом потреблении ресурсов».

Запланировать умные сервисы платформы «Ростелеком Ключ» можно на этапе строительства недвижимости или подключить в уже заселенном доме. Управлять услугами «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» и «Умные счетчики» можно через мобильное приложение.

Стоимость сервисов рассчитывается индивидуально и зависит от параметров дома и пожеланий заказчиков. Получить дополнительную информацию можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800-301-05-50.

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