Семьи года выбрали в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Пять семей Хабаровского края представят его на всероссийском конкурсе «Семья года». Итоги подвели в правительстве. Всего участие принимали 14 пар из 13 районов. Конкурс проводится уже в седьмой раз, и Хабаровск всегда берет места в какой-либо номинации.

- Мы очень тщательно отбираем кандидатов. Так, в прошлом году наша семья Росугбу из Ульчского района стала первой в номинации «Семья - хранитель традиций». Всего же таких номинаций пять, - рассказала начальник главного управления социального развития правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк.

Лучшей многодетной семьей края стали супруги Бокаревы из Хабаровска. Они занимаются общественной деятельностью и растят пятерых сыновей, которые помогают родителям и хорошо учатся.

Губины из поселка Майский вместе 62 года. Их хорошо знают и ценят земляки, а супруги помогают им воспитывать подрастающее поколение. Семья состоит в ветеранской организации. Теперь им предстоит представить регион в номинации «Золотая семья».

Демьяшкины из Хабаровского района стали лучшей сельской семьей региона, Снежевские из Комсомольска-на-Амуре - лучшими молодыми супругами. А в номинации «Семья - хранитель традиций» выиграли Антоновы из Хабаровска - врачи в нескольких поколениях.

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