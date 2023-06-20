В Комсомольске-на-Амуре осудят женщину за сбыт наркотиков Фото: УТ МВД России по ДФО

В Комсомольске-на-Амуре отделом по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на транспорте была задержана 38-летняя женщина. Она обвиняется в сбыте наркотических средств, против нее заведено уголовное дело.

Через интернет комсомольчанка нашла объявление о заработке, правда, незаконном. Ей нужно было забирать посылки с наркотиками из постаматов и совершать «закладки» на территории Комсомольска-на-Амуре.

Полиция задержала злоумышленницу, когда она забирала незаконную посылку, у нее изъяли 20 граммов наркотических средств. Также полицейские нашли смартфон, в котором содержалась переписка с «работодателем». А по месту жительства были обнаружены весы и упаковочный материал для фасовки наркотиков.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств». Дело направлено в суд. Фигурантке уголовного дела грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.