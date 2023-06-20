Количество бездомных собак растет в Биробиджане Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Биробиджане с конца 2020 года отлавливают бездомных собак. С 15 февраля в городе работает новый подрядчик, который поймал 150 животных. Еще 70 проходят процедуру вакцинации и стерилизации.

Только результат от работы не очень хороший: число собак только растет. Причина, говорят в мэрии, в безответственных людях, которые продолжают выкидывать питомцев на улицу. Администрация делает все, чтобы снизить число нападений, но иногда они происходят.

Мэр города считает, что сначала нужно навести порядок с домашними животными. Пока не будет обязательной регистрации и наказания за выкинутых собак, никакая программа не поможет.

- Депутаты городской думы внесли на рассмотрение законопроект «О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории ЕАО». Документом предусмотрена обязательная регистрация питомца. Кроме этого инициатива предполагает новые правила по содержанию и выгулу собак. Свои предложения в ближайшее время также внесут и главы районов. Кроме того, весной мы уже начали в поселках проводить биркование домашних собак. Многие активисты откликнулись и поучаствовали в бесплатной акции, - рассказал мэр города Максим Семенов.

Также родителей попросили учить детей правилам поведения с животными, тем более безнадзорными. В свою очередь, сообщить о них или о нападениях можно по телефону 8 (42622) 4-16-05.

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