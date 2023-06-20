Около девяти миллионов рублей перевели мошенникам жители Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Хабаровска остались должны банкам после того, как поверили мошенникам. Трое мужчин потеряли 8,8 миллиона рублей.

Так, 41-летний мужчина взял кредит на 4,8 миллиона рублей. Мошенники убедили его, что ему звонят из полиции, а на него пытаются оформить займ. Но полицейский сказал, что есть выход из ситуации: взять кредиты в двух банках и перевести на указанные реквизиты. Якобы они обнулят заявку аферистов, а долга на хабаровчанине не будет.

- Жертвой аналогичной истории стал 58-летний пенсионер. Мужчину также убедили, что его персональные данные используются при получении кредита. Находящемуся в стрессе горожанину сказали немедленно ехать в три банка, брать займы и переводить на указанные мошенниками реквизиты. Потерпевший в итоге перечислил аферистам 1,4 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Еще один пенсионер перевел мошенникам свои 2,6 миллиона рублей, которые копил долгие годы. Мошенники убедили 69-летнего мужчину перевести их на электронный кошелек.

Заведены уголовные дела.

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