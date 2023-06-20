Задержать наркомана помогла полицейским жительница Биробиджана
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Биробиджана заметила в подъезде мужчину, который вел себя подозрительно, даже неадекватно. При себе у него был шприц с наркотиком. Она вызвала полицию. Когда оперативники приехали, мужчина уже ушел, но им все равно удалось его задержать.
- Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции жительница многоэтажки детально рассказала, как он выглядел. В ходе осмотра прилегающей территории сотрудники патрульно-постовой службы заметили подходящего под описание прохожего. При наружном досмотре полицейские обнаружили у него шприц с веществом бурого цвета и сверток с порошкообразным веществом, - рассказали в УМВД России по ЕАО.
Мужчине 40 лет, он зарегистрирован в областном центре. Наркотик у него в шприце оказался синтетическим, это показала экспертиза. Полицейские проводят проверку.
Между тем в Комсомольске-на-Амуре за сбыт наркотиков осудят женщину.
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