Абитуриентам открыли онлайн-сервис для подачи документов в вузы Хабаровского края Фото: пресс-служба ДВГУПС

Абитуриенты из Хабаровского кря могут подать документы в вузы онлайн. Для этого нужно отправить заявку через «Госуслуги». В регионе приемная кампания стартовала в 12 вузах и одном филиале. Всего на портале госуслуг можно подать документы больше чем в тысячу университетов.

Подача документов в вузы Хабаровского края онлайн в 2023 году

«В 2023 году в вузах региона предусмотрено 5 846 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Выпускники могут подать документы не более чем в пять учебных заведений и участвовать в конкурсах не более чем по пяти специальностям в каждом из учреждений», - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

В регионе открылось несколько новых направлений подготовки, которые уже принимают документы от абитуриентов. В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) это горное дело (обогащение полезных ископаемых), педагогическое образование (художественно-эстетическое образование, анимация), экология (экологическая безопасность). Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (АмГПГУ) тоже готов принимать желающих обучаться по новым направлениям: физкультура и биология, физкультура и география, безопасность жизнедеятельности и химия, начальное и дополнительное образование.

Как подать документы в вуз через «Госуслуги» в Хабаровском крае

Чтобы удаленно подать документы в вуз через «Госуслуги», нужно войти на портал под своей учетной записью. В онлайн-режиме прием заявок ведется на очные и заочные формы учебы, по программам бакалавриата и специалитета, на платное, бюджетное или целевое обучение.

Прежде чем подать заявку на поступление в вуз, нужно проверить профиль. В личном кабинете можно запросить данные об образовании и достижениях, чтобы не заполнять эти пункты вручную. После отправки заявления нужно ждать уведомления о принятом решении. Возможно, заявку придется корректировать или высылать дополнительные документы и данные в вуз. В случае положительного решения или отказа в зачислении в личный кабинет придет соответствующее уведомление.

«Для выпускников, решивших поступить на заочное отделение, приемная кампания пройдет в те же сроки, что и на очное. Ранее вузы сами определяли даты поступления для заочников, но с 1 марта в силу вступили новые правила. То есть вузы обязаны начинать прием заявлений не позднее 20 июня, а завершить кампанию - до 25 июля», - добавили в краевом минобрнауки.

Удобство подачи документов в вузы онлайн также в том, что абитуриенты могут удаленно следить за конкурсными списками. Также целевики могут заключить договор на обучение, не обращаясь в университет лично. Для этого можно воспользоваться специальным сервисом на портале, используя «Госключ».

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