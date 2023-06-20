Росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП в Хабаровске Фото: Росгвардия Хабаровска

Сотрудники Росгвардии в Хабаровске отдыхали на обеде, когда на их глазах столкнулись две иномарки. Военные остались на месте и стали помогать участникам аварии.

- В обеденное время на одной из самых оживленных улиц города произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения девушка-автомобилист смогла покинуть свое транспортное средство самостоятельно, не получив серьезных травм, но вот ее оппоненту, молодому человеку, управлявшему второй иномаркой, потребовалась помощь, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

Сначала на место подоспели двое сотрудников. Они оценили обстановку, вызвали ГИБДД, медиков и пожарных. Последние нужны были потому, что был риск утечки топлива. Узнав у пострадавшего о его самочувствии, военнослужащие оставались с ним до прибытия на место аварии экстренных служб.

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