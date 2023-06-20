Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Росгвардии Биробиджана помогли задержать мужчину, угнавшего автомобиль. Это случилось минувшей ночью, военным поступило сообщение от дежурного центра оперативного управления. Пропала иномарка Toyota Camry.

- Спустя несколько минут один из нарядов группы задержания обнаружил двигавшийся по улице 40-лет Победы разыскиваемый автомобиль, - рассказали в Управлении Росгвардии по ЕАО.

Выяснилось, что пьяный 38-летний житель города решил угнать машину. К счастью, он не успел ее разбить или повредить. Правда, зачем решил это сделать, мужчина так и не рассказал.

Биробиджанца передали сотрудникам ГИБДД. Они будут разбираться с ним дальше.

Ранее стало известно, что число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровске выросло до семи человек. Напомним, 20 июня он столкнулся с автомобилем Lexus.

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