Распоряжения по развитию микрорайона «Березки» дал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В микрорайоне «Березки» уже построили 15 многоэтажек. 20 июня сюда приехал мэр Хабаровска, чтобы проверить, как идет развитие территории. Так, жилой комплекс нужно наполнить инфраструктурой. В 2024 году здесь построят еще шесть домов, поэтому Сергей Кравчук поручил подумать над строительством детского сада.

- В этом районе обязательно нужно предусмотреть детский сад. Задача ответственным - выбрать земельный участок под строительство. Также подумайте о возведении спортивного объекта. Все должно быть в шаговой доступности. Здесь и в других микрорайонах города мы придерживаемся этого принципа. Это позволит людям жить в комфорте, - сказал Сергей Кравчук.

В этом году в «Березках» построили еще один 10-этажный дом, рассчитанный на 119 квартир. В пристройке оборудовали участковый пункт полиции, что позволит обеспечить безопасность во всем районе. Ближайший участковый работает на Краснодарской - в трех километрах, и это далеко.

Также к мэру обратились местные жители и попросили отремонтировать дорогу в районе заезда на Совхозную. Сергей Кравчук поручил сделать это в ближайшее время. Также он дал указание своим замам разработать автобусный маршрут в микрорайон.

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