Лучшими на Гимнастраде в Москве стали спортсменки из Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Во Дворце гимнастки Ирины Винер-Усмановой в Москве прошла Гимнастрада. В марафоне принимали участие спортсмены из разных стран мира. В финал вышли 100 коллективов из 50 городов - больше двух тысяч человек. Минимальный возраст участников - пять лет. Лучшими стали юные хабаровчанки.

- Наш край был представлен двумя номерами, которые исполнили воспитанницы хабаровской спортивной школы «Олимпия». Один из них вошел в число лучших и был показан на гала-концерте Гимнастрады, - рассказали в администрации Хабаровска.

Выступления гимнасток оценивали профессиональные спортсмены, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и призеры Кубков мира и этапов Гран-при. Хабаровчанки выступили в двух номинациях: «Общая гимнастика» с номером «Месяц май» и «Гимнастические виды спорта» с представлением «Мир без войны».

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