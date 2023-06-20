Субсидии от администрации могут получить садоводы Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Садоводы Хабаровска могут получить деньги от администрации. В городе пройдет конкурс среди садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, которые получат субсидии.

- Они предоставляются на условиях возмещения товариществам половины затрат, связанных с инженерным обеспечением территорий, технологическим присоединением к расположенным за их пределами линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, благоустройством земельных участков общего назначения, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Принимать документы начнут в июле. Подать их можно с 21 по 31 число в отделе пищевой промышленности и продовольственных ресурсов по адресу: 680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6, кабинет 101. Специалисты работают в будни с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Электронная почта, на которую можно отправить заявку: sukolinvi@khv27.ru. Контактный телефон 8 (4212) 40-88-81.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.