Новый участковый пункт полиции откроется в микрорайоне Хабаровска Фото: полиция Хабаровска

На Ореховой сопке Хабаровска скоро откроется новый участковый пункт полиции. На месте 20 июня побывал мэр города Сергей Кравчук и врио начальника УМВД России по Хабаровску Сергей Ткаченко. Они осмотрели помещение, в котором совсем скоро начнут принимать жителей города и раскрывать преступления полицейские.

- Микрорайон один из самых динамично развивающихся жилмассивов города. Однако, чтобы подать заявление, горожане вынуждены были ехать за несколько километров в отдел полиции №6, расположенный на Краснодарской улице, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Отдел полиции расположится в новостройке по Совхозной улице. Охранять безопасность людей будут четыре участковых и один инспектор ПДН. Проектировщики и строители постарались учесть все детали, чтобы им было комфортно работать. В помещении площадью 70 квадратных метров обустроят просторные кабинеты, столовую и подсобки.

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