10 лет проведет в колонии житель Хабаровска за убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске вынесли приговор 49-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве. Решение принял Индустриальный районный суд.

В прокуратуре рассказали, что преступление произошло два года назад, в июне 2021-го.

- Находясь в гостях у знакомого, в ходе распития спиртного и возникшего конфликта нанес 67-летнему мужчине удары ножом в различные части тела. От полученных травм хозяин квартиры скончался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь многие годы хабаровчанину придется жить по графику. Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Ранее в еврейской автономной области полиция раскрыла преступления двоих мужчин. Их признали виновными в убийстве, побои, а также оборот наркотиков и оружия. Все это вскрылось при расследовании дела о жестоком обращении с животными.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.