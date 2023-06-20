10 лет проведет в колонии житель Хабаровска за убийство
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске вынесли приговор 49-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве. Решение принял Индустриальный районный суд.
В прокуратуре рассказали, что преступление произошло два года назад, в июне 2021-го.
- Находясь в гостях у знакомого, в ходе распития спиртного и возникшего конфликта нанес 67-летнему мужчине удары ножом в различные части тела. От полученных травм хозяин квартиры скончался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Теперь многие годы хабаровчанину придется жить по графику. Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Ранее в еврейской автономной области полиция раскрыла преступления двоих мужчин. Их признали виновными в убийстве, побои, а также оборот наркотиков и оружия. Все это вскрылось при расследовании дела о жестоком обращении с животными.
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