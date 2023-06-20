Уголовное дело завели после смертельного падения девочки в колодец в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

Следственный комитет Вяземского района принял решение завести уголовное дело после падения в шамбо 12-летней девочки. Напомним, при попытке спасти четырехлетнего братика отважная сестра ринулась за ним в колодец. Мальчика спасти она успела ценой собственной жизни. Мама в этот момент отлучилась - занималась годовалым ребенком.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По версии следствия, в поселке Сита района имени Лазо 19 июня 12-летняя девочка упала в канализационный люк, расположенный на территории домовладения по месту ее жительства, и погибла, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи тут же выехали на место, осмотрели его и назначили экспертизы. Уже допрошены свидетели. По делу проводятся мероприятия, благодаря которым специалисты смогут установить все подробности трагедии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.