Абитуриентов на сестринское дело стали набирать в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В медицинском колледже Хабаровска начался набор абитуриентов-выпускников 9 классов на сестринское дело. Образовательное учреждение раньше принимало только 11-классников, а после 9 класса можно было пойти учиться лишь в филиал в Николаевске. Последний раз таких ребят принимали в 80-х годах. Но благодаря зампреду правительства Евгению Никонову набор снова пересмотрели. Приемная комиссия ждет желающих до 15 августа.

- Мы понимаем, что это ключевые решения по будущим кадрам и принимать их нужно уже сейчас. В прошлом году количество бюджетных мест было увеличено на 175 человек, возможность поступления в медицинский колледж после 9 класса, а не только после 11 – еще один шаг вперед в решении вопроса кадрового дефицита среднего медицинского персонала. В прошлом году перед министерством образования края была поставлена задача, и она успешно решена уже к этой приемной кампании, - сказал Евгений Никонов.

Чтобы стать медсестрой или медбратом, нужно отучиться два года и 10 месяцев. На первом курсе ребята пройдут дисциплины 10-11 классов, а со второго приступят к предметам по специальности и пройдут первую производственную практику. А после получения диплома, при желании, смогут поступить в медвуз без ЕГЭ.

Спрос на специальность большой – по шесть человек на место. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре колледж набирает по одной группе в 25 человек, в Николаевске-на-Амуре – 75 человек. Проходной балл – средний балл аттестата, в последние годы он составлял 4,5. Каждый год около 480 студентов сдают госы и проходят первичную аккредитацию. Потребность региона в средних медспециалистах немного выше - около 500 человек.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.